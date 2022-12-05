Следователи назвали наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме Нижневартовска

Наиболее вероятной причиной взрыва в доме №6а по ул. Мира в Нижневартовске является аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в одной из квартир на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов 3 подъезда на 2 этаже дома 6-а по ул. Мира в городе Нижневартовске. Предварительно – хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают сотрудники аппарата следственного управления. Допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.

«Также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания «АртСевер», где накануне мужчина заправлял газовый баллон», - уточнили в пресс-службе.

Взрыв в жилом доме Нижневартовска произошел вечером 4 декабря. На данный момент известно о шести погибших.