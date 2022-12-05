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В доме Нижневартовска отметили угрозу новых обрушений

В Нижневартовске после взрыва ожидают новые обрушения дома

В доме Нижневартовска отметили угрозу новых обрушений
Фото: vk.com/ofnv86

В доме по улице Мира, 6а в Нижневартовске могут произойти новые обрушения после вчерашнего взрыва. Ситуация на месте ЧП непростая из-за сложности завалов, рассказали в «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок – несущие стены между третьим и четвертым подъездами», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что сегодня специалисты строительного института проведут обследование дома, чтобы определить пригодность проживания и целесообразность проведения ремонтных работ.

Напоминаем, что пострадавшие при взрыве в Нижневартовске получат финансовую поддержку.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 184, комментариев: 0
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