Вартовчанин обманом заманил свою несовершеннолетнюю знакомую

В Нижневартовске 21-летнего местного жителя подозревают в лишении свободы своей несовершеннолетней знакомой. По предварительной информации, он требовал у нее извинения за порочащую его информацию.

«По версии следствия, 27 ноября 2022 года подозреваемый обманным путем заманил 17-летнюю знакомую в одну из квартир по улице Северной города Нижневартовска, где потребовал извинения за то, что потерпевшая распространила среди общих знакомых порочащую его информацию. Затем, с целью причинения физических и психических страданий в качестве наказания, в течение нескольких часов не выпускал потерпевшую из квартиры», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

На настоящий момент возбуждено уголовное дело, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.