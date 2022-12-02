Ледовый городок в стиле русских сказок в Нижневартовске откроют к 24 декабря

В Нижневартовске ведутся работы по оформлению ледового городка в тематике сказок Павла Бажова на площади Нефтяников. Открытие городка запланировано 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Приближается самый семейный и долгожданный особенно для детей праздник. Традиционно в городе создаем новогоднее настроение: украшаем фасады зданий, общественные пространства, а также улично-дорожную сеть. Особое внимание уделяем оформлению городка на площади Нефтяников. Так как это основной центр притяжения вартовчан. В этом году концепция связана с тематикой сказов Павла Бажова. Обращаю внимание всех ответственных, важно при подготовке к предстоящим мероприятиям акцентировать внимание на качестве и сроках исполнения», – отметил глава города Дмитрий Кощенко.

Отметим, что на территории площади Нефтяников также установят ледовые и снежные скульптуры. В центре города уже поставили елку и ожидают ледяных скульптур «Хозяйки Медной горы», «Серебряного копытца» и «Данилы-мастера». Помимо этого, для детей возведут снежный лабиринт с ледяными вставками.