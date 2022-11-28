Два ребенка погибли и 24 пострадали в ДТП в Нижневартовске с начала года

С начала 2022 года в Нижневартовске произошло 24 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате аварий двое детей погибли и 24 получили травмы, сообщает пресс-служба администрации города.

Для предупреждения ДТП с детьми в Нижневартовске с 28 ноября по 2 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Юный пешеход». Оно направлено на профилактику и предупреждение аварий с участием несовершеннолетних.

«Поддержите акцию, напомните детям о правилах дорожного движения. Уделите особое внимание правилам безопасного поведения во дворе, на улично-дорожной сети, на территории парковочных зон торговых центров», - обратились к горожанам в пресс-службе мэрии.