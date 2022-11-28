Нижневартовск присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Жители Нижневартовска могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в городе будут специальные мобильные пункты. Мероприятие направлено на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.

Воспользоваться мобильными пунктами вартовчане и гости города смогут по следующим адресам:

29 ноября с 10 до 12 часов в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижневартовска (улица Мира, 25/12);

2 декабря с 11 до 12 часов на железнодорожном вокзале города.