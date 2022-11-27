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В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет в Нижневартовске

В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ
Иллюстрация: администрация Нижневартовска

Нижневартовск присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится с 25 ноября по 2 декабря. В рамках акции в городе пройдут лекции и молебны, а также будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Организованная профилактическая акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. К этой дате будут приурочены молебны о здравии людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Они состоятся 27 ноября в 11 часов в Храме в честь Рождества Иоанна Предтечи (улица Октябрьская, 44); 1 декабря в 10 часов в Храме Великомученика и Ценителя Пантелеймона (улица Маршала Жукова, 21); 2 декабря в 13 часов в местной мусульманской религиозной организации №2 (улицы Мусы Джалиля, 2/2)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Мобильные пункты экспресс-тестирования будут работать по следующим адресам:

- 29 ноября с 10 до 12 часов в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижневартовска (улица Мира, 25/12);

- 2 декабря с 11 до 12 часов на железнодорожном вокзале города.

Также волонтеры и врачи проведут лекции для молодежи. Так, 29 ноября состоится встреча со студентами Нижневартовского медицинского колледжа, 30 ноября – для посетителей городской библиотеки №1, а 1 декабря лекцию организуют для учащихся Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 103, комментариев: 0
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