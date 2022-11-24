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​В Нижневартовске появятся светофоры с «белыми» человечками

Светофоры с новыми сигналами появятся в Нижневартовске

​В Нижневартовске появятся светофоры с «белыми» человечками
Иллюстрация: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

На дорогах Нижневартовска с 5 декабря начнется установка новых для города светофорных секций бело-лунного цвета. На них будет изображен силуэт пешехода со стрелкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дополнительная секция светофора устанавливается в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Включенная на светофоре секция бело-лунного цвета с изображением силуэта пешехода и стрелкой, информирует водителя об обязанности при повороте предоставить преимущество в движении пешеходам», - говорится в сообщении.

Установкой светофорных секций займутся сотрудники МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». В первую очередь новые сигналы светофора появятся на следующих перекрестках:

улица Лопарева – переулок Кооперативный;

улица Лопарева – переулок Обской;

улица Лопарева – переулок Энтузиастов;

улица Лопарева – участок автомобильной дороги на рынок «Старовартовский»;

улица Индустриальная – улица 18П;

улица Индустриальная – улица 16П;

улица Индустриальная – улица 6П;

улица Индустриальная – улица 11П;

улица Рабочая – улица Заводская;

переулок Энтузиастов – улица Нововартовская;

улица 60 лет Октября – улица 2П2;

улица Интернациональная – улица Зимняя;

улица Интернациональная – улица Северная (в районе ТЦ «Подсолнух»).

Новые сигналы светофора были закреплены в начале октября в Правилах дорожного движения. Предполагается, что внедрение данных секций позволит увеличить пропускную способность перекрестков и сократить участникам дорожного движения время ожидания зеленого сигнала светофора.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 177, комментариев: 0
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