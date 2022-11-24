Светофоры с новыми сигналами появятся в Нижневартовске

На дорогах Нижневартовска с 5 декабря начнется установка новых для города светофорных секций бело-лунного цвета. На них будет изображен силуэт пешехода со стрелкой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дополнительная секция светофора устанавливается в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. Включенная на светофоре секция бело-лунного цвета с изображением силуэта пешехода и стрелкой, информирует водителя об обязанности при повороте предоставить преимущество в движении пешеходам», - говорится в сообщении.
Установкой светофорных секций займутся сотрудники МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». В первую очередь новые сигналы светофора появятся на следующих перекрестках:
улица Лопарева – переулок Кооперативный;
улица Лопарева – переулок Обской;
улица Лопарева – переулок Энтузиастов;
улица Лопарева – участок автомобильной дороги на рынок «Старовартовский»;
улица Индустриальная – улица 18П;
улица Индустриальная – улица 16П;
улица Индустриальная – улица 6П;
улица Индустриальная – улица 11П;
улица Рабочая – улица Заводская;
переулок Энтузиастов – улица Нововартовская;
улица 60 лет Октября – улица 2П2;
улица Интернациональная – улица Зимняя;
улица Интернациональная – улица Северная (в районе ТЦ «Подсолнух»).
Новые сигналы светофора были закреплены в начале октября в Правилах дорожного движения. Предполагается, что внедрение данных секций позволит увеличить пропускную способность перекрестков и сократить участникам дорожного движения время ожидания зеленого сигнала светофора.