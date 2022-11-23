Брошенные автомобили эвакуируют из дворов Нижневартовска

В Нижневартовске продолжают очищать дворы от брошенного автотранспорта. Очередной список машин, которые будут эвакуированы в ближайшее время, подготовили в департаменте ЖКХ администрации города.

В пресс-службе мэрии напомнили, что стоянка, как и хранение или размещение автомобилей, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов, должна осуществляться в гаражах или на специально предназначенных для этого площадках.

«В иных местах на территории города запрещается стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов», - подчеркнули в пресс-службе.