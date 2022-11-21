Женщина и ее сын погибли при пожаре в Нижневартовске, СК начал проверку

В Нижневартовске при пожаре погибли мать и сын. Следователи проводят процессуальную проверку, сообщает пресс-служба СК СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что возгорание произошло 21 ноября около 00:10 в квартире одного из домов по ул. Мира. «В результате произошедшего погибла проживавшая в квартире женщина 1956 года рождения и ее 40-летний сын», - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.