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Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась

Чиновница из Нижневартовска умерла после косметологической процедуры

Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась
Фото: unsplash.com

Жительница Нижневартовска скончалась после похода к косметологу. Инцидент произошел в конце октября текущего года. По версии следствия, горожанка потеряла сознание после введение обезболивающего. Несмотря на оперативную медицинскую помощь и госпитализацию в окружную клиническую больницу, женщина впала в кому и через 19 дней скончалась.

URA.RUсообщает, что погибшей могла быть заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации города Лариса Ваганова.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 778, комментариев: 0
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