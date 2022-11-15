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Подросток захлебнулся в бассейне Нижневартовска из-за приступа эпилепсии

Прокуратура Нижневартовска проверит несчастный случай в бассейне спортивной школы города

Подросток захлебнулся в бассейне Нижневартовска из-за приступа эпилепсии
Фото: unsplash.com

Вчера, 14 ноября, в спортивной школе Нижневартовска на занятии по плаванию у 14-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Сейчас подросток находится в отделении реанимации со стабильным тяжелым состоянием. Ранее он был в коме, сообщили в «N1» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, на занятии по плаванию несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Персоналом учреждения ребёнок был извлечен из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу. В ходе проверки будет дана оценка исполнению должностных лиц спортивного учреждения обязанности по созданию безопасных условий обучения, требований мер безопасности на воде и своевременности оказания первой медицинской помощи ребенку», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напоминаем, ранее в Сургуте учителя физкультуры, из-за которых ребенок погиб в школьном бассейне, получили сроки.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 194, комментариев: 0
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