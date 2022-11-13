Спортсмен из Нижневартовска стал чемпионом мира по самбо

Воспитанник нижневартовской СШОР Шамиль Зилфикаров дебютировал на чемпионате мира по самбо в Бишкеке и стал чемпионом, сообщает пресс-служба администрации города.

«В весовой категории до 71 килограмма югорчанин провел четыре схватки. В финале встретился с кыргызским спортсменом Феликсом Уланбековым и сумел взять верх над непростым соперником», - говорится в сообщении.

«Поздравляю Шамиля с блестящим выступлением и желаю новых ярких побед!», - написал в своем телеграм-канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Ранее сообщалось, что еще один спортсмен из Нижневартовска, боксер Альберт Батыргазиев, одержал победу над соперником из Панамы Рикардо Нуньесом в поединке в легком весе в рамках турнира в Москве. Десятираундовый бой завершился победой югорчанина единогласным решением судей.