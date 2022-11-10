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S7 запустит полеты из Нижневартовска в Челябинск

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы из Нижневартовска в Челябинск

S7 запустит полеты из Нижневартовска в Челябинск
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы из Нижневартовска в Челябинск, сообщает пресс-служба администрации югорского города. Полеты начнут выполняться со 2 января: из Нижневартовска в Челябинск - по понедельникам и пятницам в 00:30, из Челябинска в Нижневартовск – по четвергам и воскресеньям в 21:55. Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Embraer – 170. Время в пути - 1 час 50 минут. Стоимость билетов - 15,1 тыс. рублей (тариф «туда-обратно» без багажа).

«На данный момент прямого авиасообщения между Челябинском и Нижневартовском нет. Чтобы улететь в столицу Южного Урала жителям восточной части Югры необходимо либо следовать с пересадками через другие города России, либо ехать в Сургут, откуда осуществляются прямые рейсы», - отметили в пресс-службе администрации югорского города.

Полеты будут выполняться в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между двумя регионами УрФО. Соответствующий документ в августе подписали губернаторы Наталья Комарова и Алексей Текслер.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 215, комментариев: 0
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