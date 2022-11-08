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​В Югре осудят за взятки экс-директора паспортно-визового сервиса

Экс-директор паспортно-визового сервиса в ХМАО предстанет перед судом за взятки

​В Югре осудят за взятки экс-директора паспортно-визового сервиса
Фото: pixabay

В Нижневартовске перед судом предстанет бывший директор филиала по ХМАО – Югре федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Наталья Павлова. Она обвиняется в получении взяток, в том числе в крупном размере, и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-21 годах обвиняемая организовала поступление денежных средств на счета индивидуального предпринимателя и юридического лица в качестве оплаты за услуги, которые фактически были оказаны филиалом унитарного предприятия. За это она получила от предпринимателя взятку в размере свыше 500 тыс. рублей. Причиненный госпредприятию ущерб следователи оценили в 19,5 млн рублей.

«Также обвиняемая получила от иностранных граждан взятки в виде денежных средств за внеочередное оказание услуг. Общая сумма незаконно полученных денежных вознаграждений составила 98 тыс рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 09:18, просмотров: 265, комментариев: 0
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