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В Нижневартовске планируют отремонтировать два участка дороги по улице Мира

Подготовка к ремонтной кампании 2023 года началась в Нижневартовске

В Нижневартовске планируют отремонтировать два участка дороги по улице Мира
Фото: siapress.ru

В Нижневартовске начали заключать контракты по ремонту дорог в 2023 году. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют обновить два участка по улице Мира – от улицы Чапаева до Дзержинского и от Дзержинского до Нефтяников. Их протяженность составит 880 метров, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В рамках заключенных контрактов предусмотрены работы по приведению полотна проезжих частей в нормативное состояние, а также ремонт тротуаров с заменой существующего покрытия из железобетонных плит на покрытие из асфальтобетона, – отметили в ведомстве. – Участки для ремонта по улице Мира также выбраны жителями в ходе голосования. Оно проходило в июле-августе 2022 года. Выбор жителей помогает определить приоритетность участков для ремонта. При дополнительном финансировании список дорог может быть расширен».

Отметим, что перечень ремонта автомобильных дорог на 2023 год формируют по результатам диагностики, с учетом комиссионного обследования состояния участков на предмет выявления дефектов и на основе мнений жителей города.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 112, комментариев: 0
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