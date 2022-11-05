Вартовчанка ушла из дома и не вернулась

В Нижневартовске ищут 73-летнюю Райфу Анненкову, которая 4 ноября ушла из дома по адресу ул. Омская, дом 16, и по настоящее время ее местонахождение не установлено.

Приметы и номера, куда можно передать информацию, указаны на иллюстрации.