Вартовчанка ушла из дома и не вернулась

В Нижневартовске ищут 73-летнюю Райфу Анненкову, которая 4 ноября ушла из дома по адресу ул. Омская, дом 16, и по настоящее время ее местонахождение не установлено.
Приметы и номера, куда можно передать информацию, указаны на иллюстрации.
забавный веселый праздник против страшилок 27.5%
сатанинский праздник, подрывающий основы культуры 67.2%
не знаю 5.4%
Всего голосов: 204
В Нижневартовске ищут 73-летнюю Райфу Анненкову, которая 4 ноября ушла из дома по адресу ул. Омская, дом 16, и по настоящее время ее местонахождение не установлено.
Приметы и номера, куда можно передать информацию, указаны на иллюстрации.
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