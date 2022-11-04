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В восточном районе Нижневартовска возводят детсад на 320 мест

16 детских площадок расположатся на территории нового дошкольного учреждения в Нижневартовске

В восточном районе Нижневартовска возводят детсад на 320 мест
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске продолжается строительство детского сада на 320 мест. Сейчас застройщик возводит стены, наносит гидроизоляцию, готовит ограждения и монтирует наружные сети. Планируется, что в здании разместят изостудию, кабинеты для музыкальных занятий с костюмерной, компьютерный класс и другое, а на территории – 16 детских площадок.

«Восточный планировочный район, находящийся за улицей Мира, важнейшая часть города. Здесь расположены новые дома, проживают семьи, в том числе многодетные. Все, что строится здесь, – для жителей города. Наша задача способствовать решению вопроса обеспечения местами детей в дошкольных образовательных организациях», – отметил глава города Дмитрий Кощенко.


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Сегодня в 11:45, просмотров: 127, комментариев: 0
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