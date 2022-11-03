Капитан теплохода из Нижневартовска подозревается в краже более двух тонн дизельного топлива

В Сургуте транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения более двух тонн дизельного топлива. В совершении преступления подозревается 68-летний местный житель.

«Установлено, что подозреваемый, работая в одной из организаций ХМАО-Югры в должности капитана буксировочного теплохода, воспользовался своим служебным положением и похитил дизельное топливо в количестве более 2000 литров», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Похищенное топливо, по данным полиции, капитан теплохода продавал, а деньги тратил на личные нужды. Сумма причиненного ущерба составила около 140 тыс. рублей.