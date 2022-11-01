Полицейские задержали безработную югорчанку за кражу одежды из магазина

В полицию Нижневартовска обратилась управляющая одного из магазинов одежды с заявлением о краже. По ее словам, из магазина похитили пару брюк, пальто и свитер. Суммарно ущерб превысил 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя безработная местная жительница, которая ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Задержанная вину признала. Она рассказала, что взяла в торговом зале большое количество одежды, прошла в примерочную, где сняла бирки и датчики с одежды и положила их в вещи, которые потом вернула на место. Те предметы гардероба, которые ей понравились, она положила в сумку и ушла.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже. Вартовчанке грозит наказание до двух лет лишения свободы.