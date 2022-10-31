Аэропорт Нижневартовска перешел на зимнее расписание

Аэропорт Нижневартовска им. В.И. Муравленко с воскресенья, 30 октября, начал работать по зимнему расписанию. Такой график будет действовать до конца марта 2023 года, сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

«Жители восточной части Югры могут по-прежнему улететь в Москву (рейсы будут выполнять S7 и Аэрофлот), в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»), Минеральные Воды (Азимут), Екатеринбург и Томск (РусЛайн), Омск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфу и в Самару (ЮТэйр), Новосибирск (S7), а также другие города России. Кроме того, запланированы международные полеты в Ош (Уральские авиалинии) и в Худжанд (Ямал)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на зимний график переходит и аэропорт Сургута. На период с 30 октября по 26 марта 2023 года там запланированы прямые рейсы по 35 маршрутам.