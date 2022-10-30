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В Нижневартовске выделят почти 10 миллионов на новогоднее украшение города

В Нижневартовске установят ледяные скульптуры и 22-метровую елку к Новому году

В Нижневартовске выделят почти 10 миллионов на новогоднее украшение города
Фото: департамент общественных коммуникаций  и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске потратит почти 10 миллионов рублей на украшение города к Новому году. Местная администрация планирует установить 22-метровую елку и ледяные и снежные скульптуры с подсветкой. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

«Описание объекта закупки — выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 991 960 рублей. Устройство новогодней горки в месте массового отдыха жителей города — не позднее 19.12.2022. Демонтаж новогодней горки — с 01.02.2023 по 01.03.2023 года», — сказано в опубликованных аукционных документах.

Отметим, что в планах мэрии города открыть новогодний городок 24 декабря на площади Нефтяников. Ледяных и снежных скульптур, посвященных теме «Уральские сказы Бажова», запланировано не менее 22. Помимо этого, подрядной организации предстоит построить лабиринт, а также две горки на площади Нефтяников и одну в парке Победы.


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30 октября в 17:45, просмотров: 372, комментариев: 0
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