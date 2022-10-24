16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1629   EUR  60,1575  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчанин заплатил свыше 200 тысяч рублей за попытку заказать проститутку

Мошенники путем шантажа выманили у югорчанина свыше 200 тысяч рублей

Югорчанин заплатил свыше 200 тысяч рублей за попытку заказать проститутку
Фото: pixabay

В дежурную часть Нижневартовска обратился 30-летний житель Сургута. Он пояснил, что стал жертвой мошенников, пока находился на сессии в Нижневартовске.

Выяснилось, что мужчина решил скрасить досуг и воспользоваться услугами проститутки. Для этого он обзвонил объявления, размещенные на различных сайтах, но ему никто не ответил. Вскоре югорчанину перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что из–за звонков произошел сбой в работе сайта, что привело к его блокировке.

«Собеседник настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн - кассы и специализированной программы, добавив к тому же, что если ущерб восстановлен не будет, то об этом узнает семья звонившего», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В результате потерпевший перечислил за «неоказанные услуги» 217 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.


нравится (5) не нравится (1)
Сегодня в 17:32, просмотров: 226, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 914
  2. ​Вартовчанка порубила автомобиль топором 889
  3. В Пыть-Яхе задержали 32-летнюю жительницу Нефтеюганска со спайсом 443
  4. В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных курьеров и водителей 417
  5. ​В Ханты-Мансийске из-за мобилизации отменят новогодние мероприятия и фейерверк 384
  6. В Югре участились пожары строений 366
  7. Югорчанка стала чемпионом России по боксу 352
  8. В Сургутском районе прошел четвертый фестиваль фэнтези «Югракон» 338
  9. В Югре нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим 330
  10. Сургут удерживает лидерство в Югре по заболеваемости ковидом 325
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6075
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3508
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2905
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2234
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2149
  6. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2091
  7. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1931
  8. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1748
  9. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 1582
  10. ​Великие и не очень 1570
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40047
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 20788
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8128
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6974
  5. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6075
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5548
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3646
  8. Сейчас начнется 3551
  9. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3508
  10. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 3479

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика