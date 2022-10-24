Мошенники путем шантажа выманили у югорчанина свыше 200 тысяч рублей

В дежурную часть Нижневартовска обратился 30-летний житель Сургута. Он пояснил, что стал жертвой мошенников, пока находился на сессии в Нижневартовске.

Выяснилось, что мужчина решил скрасить досуг и воспользоваться услугами проститутки. Для этого он обзвонил объявления, размещенные на различных сайтах, но ему никто не ответил. Вскоре югорчанину перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что из–за звонков произошел сбой в работе сайта, что привело к его блокировке.

«Собеседник настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн - кассы и специализированной программы, добавив к тому же, что если ущерб восстановлен не будет, то об этом узнает семья звонившего», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В результате потерпевший перечислил за «неоказанные услуги» 217 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.