Жительница Нижневартовска напала на автомобиль с топором

В Нижневартовске неизвестная женщина напала с топором на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Инцидент произошел сегодня утром на ул. Мира, 60/6. Видео с места опубликовал телеканал N1.

«Утро на Мира, 60/6 началось с настоящего представления. Под громкие крики мужчины с балкона дама топором разбивала его тачку. Причину такой страсти никто из соседей не знает», – говорится в описании к видео.

В комментариях югорчане предположили, что это была месть со стороны женщины. И не исключили благополучного разрешения конфликта. «Они помирятся и купят новые стекла», - написал один из комментаторов.