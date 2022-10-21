Жителя Нижневартовска приговорили к 9 годам колонии за убийство собутыльника

Суд Нижневартовска вынес приговор 51-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло ночью 19 августа 2021 года в квартире одного из домов по ул. Озерная, где подсудимый и его гость распивали спиртные напитки. В ходе посиделок мужчины поссорились. Хозяин квартиры нанес гостю удар деревянным табуретом в область головы, от которого тот упал, а затем – не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди и спины.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, оставив нож в теле убитого, лег спать», - отметили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил вартовчанина к 9 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.