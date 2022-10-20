Активисты Нижневартовска предложили создать «Союз отцов»

В Нижневартовске появится «Союз отцов». Такую общественную организацию решили создать городские активисты. Во время городского фестиваля отцов «Папа может» они подписали соответствующий меморандум, сообщает пресс-служба администрации города.

«Задачи создания общественной организации «Союз отцов Нижневартовска» состоят в обеспечении гармоничного общественного развития, сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей; во вкладе отцовского сообщества в развитие гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; в обеспечении соблюдения прав и законных интересов военнослужащих армии России», - говорится в сообщении.

В число подписантов документа вошли представители региональных общественных организаций Югры «Центр поддержки семьи», «Страна без наркотиков. Югра» и благотворительного фонда «ВоБлаго».