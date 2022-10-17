Суд приговорил особо опасного рецидивиста из Нижневартовска к 8 годам колонии за убийство

В Нижневартовске суд вынес приговор 57-летнему жителю. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 5 июля 2021 года недалеко от одного из домов по ул. Северная в Нижневартовске. Во время ссоры с 53-летним местным жителем подсудимый нанес ему множественные удары головой и руками в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Установлено, что подсудимый ранее отбывал 9 лет в местах лишения свободы за убийство, совершенное в 2006 году.Приговором Нижневартовского городского суда, с учетом особо опасного рецидива, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе ведомства.