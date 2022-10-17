Вартовчанка помогла бабушке, которая упала и разбила голову

В Нижневартовске помогли пенсионерке с серьезной травмы головы. В один из дней пенсионерка, возвращаясь после приема у эндокринолога, неудачно упала прямо на дорогу. Свидетелем этой ситуации стала посетительница поликлиники, выходящая из здания. Горожанка сразу бросилась к бабушке и начала оказывать помощь.

«Я сдавала анализы в поликлинике №1. Спускаясь с крыльца, увидела, как бабушка садится в такси. Прямо у меня на глазах ее понесло, она упала на спину и головой ударилась об асфальт! Я подбежала помочь. Женщина пыталась сразу встать, я не позволила. Попросила мимо проходящего мужчину позвать медработников на помощь. Пока ждала, положила ей пакет под голову. Сначала придерживала её своей рукой, которая оказалась по локоть в крови. А потом выбежали сотрудники поликлиники», — рассказала очевидец происшествия Светлана Морозова.

Первая помощь была оказана на месте. Далее пострадавшую транспортировали на инвалидной коляске в травмпункт, где ее осмотрел врач-травматолог. Провели диагностику травмы головы, обработали рану, наложили повязку. На скорой помощи пациентка была доставлена в окружную клинику для госпитализации. После осмотра и обследования головы в стационаре серьезных повреждений не обнаружили. Женщина приняла решение отказаться от госпитализации и была отпущена домой.

«Конечно, сначала болела голова. Боль в месте удара беспокоила еще какое-то время. Кроме того, была кратковременная потеря памяти, я не могла вспомнить телефон собственной дочери. Позже все восстановилось. Сейчас я чувствую себя хорошо», — поделилась пенсионерка.