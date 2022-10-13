Женщина-водитель учинила ДТП в Нижневартовске - пострадал один человек

Авария с пострадавшим произошла ранним утром накануне, 12 октября, на ул. Менделеева в Нижневартовске. Здесь столкнулись автомобили Toyota и Volkswagen.

По данным окружной Госавтоинспекции, причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда. На нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, 47-летняя водитель Toyota не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Volkswagen. В результате ДТП 52-летний водитель немецкого авто получил травмы.

Всего за минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, включая ребенка-пешехода.