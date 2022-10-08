Вартовчанин Олег Гаас снялся в шоу на ТНТ

Актер из Нижневартовска Олег Гаас принял участие в реалити-шоу «Вызов», съемки которого проходили в Карелии. Наряду с ним в программе снимались популярные блогеры, спортсмены, талантливые и перспективные представители из мира науки, музыки и литературы. Вместе они будут проходить интеллектуальные и спортивные испытания в борьбе за солидный приз. Ведущие проекта – шоумен и комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель Генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

«Я впервые участвую в ТВ-шоу, для меня это новый и абсолютно неизвестный опыт. Информации к размышлению было немного, единственное, я знал, что это интеллектуально-спортивное шоу на телеканале ТНТ. Немного подумав, мне захотелось принять этот вызов и бросить себя в неизвестность», – поделился Олег.

Олег Гаас – один из самых известных молодых российских актеров театра и кино – родом из Нижневартовска. Олег запомнился зрителям благодаря ролям в сериалах «Любимая учительница», «Шифр», «Нити судьбы», «Глубже» и др. Также Олег играет на сцене знаменитого МХТ – Московского художественного театра имени А.П. Чехова.