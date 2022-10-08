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В Нижневартовске ищут мужчину, который вышел из тубдиспансера и пропал // ОРИЕНТИРОВКА

Следственный комитет Югры ищет мужчину, который пропал после выхода из тубдиспансера

В Нижневартовске ищут мужчину, который вышел из тубдиспансера и пропал // ОРИЕНТИРОВКА
Фото: СКР Югры

Следственный комитет Югры просит помочь в поисках пропавшего мужчины 1981 года рождения. Установлено, что 14 июля 2022 года он вышел из противотуберкулезного диспансера «Жарки» в Нижневартовске и с тех пор никак не выходил на связь.

Приметы: на вид 40-45 лет; рост около 165 см.; худощавого телосложения; волосы темно-русые.

Был одет в: рубашку красного цвета с длинным рукавом; сверху рубашка синего цвета в белую клетку с длинным рукавом; джинсы светло-синего цвета; спортивная обувь темно-синего цвета с белой подошвой.

Особые приметы: на шее татуировка в виде пламени; на средних пальцах обеих рук татуировки в виде колец.

Видевшим пропавшего или что-либо знающим о месте его нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-(3466) 49-31-11; 49-34-76 или 112.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 415, комментариев: 0
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