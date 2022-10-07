В больнице Нижневартовска проводят лечение полипозного риносинусита

Биологическую терапию в лечении полипозного риносинусита впервые применили в больнице Нижневартовска. Пациенты с этой патологией сталкиваются с ростом полипов в носу и околоносовых пазухах, которые затрудняют дыхание, снижают чувствительность к запахам и вызывают частые головные боли. Теперь они смогут облегчить свое состояние с помощью терапии моноклональными антителами, рассказали в Департаменте здравоохранения Югры.

«Применяемый нами препарат имеет накопительный эффект и действует на конкретные рецепторы в организме, блокируя воспаления», – рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков. Специалисты больницы отмечают, что они единственные в округе, кто практикует такой метод терапии.

В настоящее время препарат назначили 10 пациентам в рамках ОМС. После первого приема терапии у них уже сокращается полипозная ткань, уменьшаются бронхоспазмы, аллергические реакции, а также постепенно возвращается чувствительность к запахам.