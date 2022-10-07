16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2534   EUR  58,2392  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Нижневартовске завершают строительство двух важных участков дорог

Открытие двух новых участков дорог в Нижневартовске состоится 14 октября

​В Нижневартовске завершают строительство двух важных участков дорог
Фото: администрация Нижневартовска

На следующей неделе, 14 октября, в Нижневартовске пройдет открытие двух новых участков дорог в Восточном районе города. Движение по улицам Московкина и Нововартовской будет доступно примерно с 16:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Учитывая необходимость капитальной дороги в данном районе, власти города определили проект по улице Московкина одним из приоритетных. Протяженность дороги – около 584 метров. Она включает три полосы для движения, тротуары, велодорожки, парковки, карманы для автобусных остановок», – подчеркнули в ведомстве.

Дорога по улице Московкина была возведена в рамках контракта жизненного цикла. Подрядчиком выступила компания «Северавтодор». Отметим, что поручение по ее строительству было дано губернатором Югры Натальей Комаровой во время встречи с жителями города.

Еще один социально значимый объект – участок дороги по улице Нововартовской. На сегодняшний день это единственная транспортная артерия, соединяющая основную часть города со старой. Новая дорога включает четыре полосы движения, тротуары, велодорожки и ливневую канализацию. Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:19, просмотров: 178, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 1641
  2. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1132
  3. СМИ сообщили об отказе мобилизованному югорчанину в кредитных каникулах 683
  4. ​Федеральный бюджет даст Югре 5,4 млрд рублей на строительство школ 677
  5. Молодежный проект Сургутского района получил крупную окружную субсидию 624
  6. ​В Югре педагоги и чиновники от образования обсудили, каким должен быть учитель в XXI веке 599
  7. Уведомления о ремонте автомобиля будут приходить на Госуслуги 572
  8. Сургутянин проведет 9 лет в колонии за убийство собутыльника 532
  9. Жительница Сургутского района обманывала микрофинансовые организации 418
  10. ​Тюменских предпринимателей подготовят к новым вызовам 366
  1. Югра выполнила план по мобилизации 2567
  2. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 2115
  3. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1899
  4. «Сердце Югры» — это не набор фотокартин, а отражение целого региона» 1781
  5. «В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий» 1735
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 октября? // АФИША 1703
  7. ​Югра презентовала свой потенциал на промышленно-инвестиционном форуме 1657
  8. ​Время получать деньги и время отдавать их – какие новые законы и нормы нас ждут 1 октября 1652
  9. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 1641
  10. ​Наталья Комарова провела онлайн-встречу с пожилыми югорчанами 1545
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27631
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12036
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 10488
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8969
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8119
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6887
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5778
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5287
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4734
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3918

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика