На автодороге «Нижневартовск – Излучинск» в ДТП пострадали два человека

В понедельник, 26 сентября, в Нижневартовском районе столкнулись две иномарки, один из автомобилей опрокинулся. В результате ДТП пострадали два человека.

«В 22:45 на 4 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» в Нижневартовском районе 57-летний водитель «Acura», двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении Излучинска, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Avensis» с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель «Acura» и пассажир «Toyota», 27-летняя женщина, получили травмы. 27-летний вартовчанин, находившийся за рулем «Toyota», не пострадал», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.

Напоминаем, ранее пьяный водитель погрузчика съехал в кювет в Югре.