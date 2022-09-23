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Два вартовчанина отравились ядовитыми грибами

В Нижневартовске спасли жизнь пациентов с отравлением мухоморами

Два вартовчанина отравились ядовитыми грибами
Фото: unsplash.com

Врачи нижневартовской психоневрологической больницы спасли жизни двух пациентов, которые отравились мухоморами. Они были доставлены в учреждение в тяжелом бессознательном состоянии. Специалисты отметили у горожан спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«Мухомор – это опаснейший гриб, он содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом. Употребление мухомора крайне опасно для жизни», – напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Сейчас их состояние удалось стабилизировать.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 123, комментариев: 0
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