В Нижневартовске спасли жизнь пациентов с отравлением мухоморами

Врачи нижневартовской психоневрологической больницы спасли жизни двух пациентов, которые отравились мухоморами. Они были доставлены в учреждение в тяжелом бессознательном состоянии. Специалисты отметили у горожан спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«Мухомор – это опаснейший гриб, он содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом. Употребление мухомора крайне опасно для жизни», – напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Сейчас их состояние удалось стабилизировать.