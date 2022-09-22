Вартовчанина задержали за незаконный вылов сибирского осетра

Сотрудниками полиции Нижневартовска был задержан 62-летний местный житель за незаконный улов особи сибирского осетра в районе водозабора на берегу реки Вах. Мужчина собирался съесть рыбу, запрещенную к вылову и занесенную в Красную книгу России.

«По результатам экспертной оценки ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 480 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.