В Нижневартовске ремонтируют газопровод

С 21 по 23 сентября в старой части Нижневартовска будет временно прекращена поставка газоснабжения. Связано это с ремонтом сетей, рассказали в пресс-службе администрации города.
«По информации ООО «Нижневартовскгаз», в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях газоснабжения «Газопровод от котельной №3А до площадки котельной совхоза Нижневартовска» с 21 сентября (с 8 часов) до 23 сентября (до 17 часов) поставка газоснабжения будет временно прекращена для следующих потребителей», – объяснили в ведомстве.
Так, временное прекращение газоснабжение пройдет на следующих участках:
- подача газа в старой части города (микрорайоны: №14-П, 10-П, 3-П, 4-П, П-8.2, В-2.1-В-2.6, СОНТ «Солнышко», СОНТ «Ветеран»;
- подача горячего водоснабжения и отопления в микрорайонах: №23, 24, 2П/1, 2П/2, 16П.