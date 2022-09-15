Вартовчанин забыл кофту в чужом доме и прихватил с собой телевизор

В Нижневартовске на месте преступления задержали вора и его приятеля, которые проникли в частный дом и планировали похитить оттуда телевизор. По предварительной информации, ранее судимый местный житель 1988 года рождения, взяв забытую кофту, решил прихватить и имущество хозяина. Однако, ему не удалось совершить задуманное – сотрудники полиции постучались в ворота.

«Выяснилось, что родственник хозяина дома пригласил в гости двух малознакомых ему людей. Во время распития спиртных напитков между отдыхающими возникли разногласия, которые переросли в драку. 30-летний хозяин жилища выгнал гостей. Однако вскоре они вернулись, так как в спешке забыли свои вещи. Один из них перелез через забор и открыл калитку изнутри для друга. Чтобы попасть в дом, они разбили окно и проникли внутрь. Владелец жилья, услышав подозрительный шум, закрылся в комнате и позвонил в полицию», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.