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Отравившегося алкоголем югорчанина спасли от смерти

Вартовчанина спасли от смертельного отравления суррогатным алкоголем

Отравившегося алкоголем югорчанина спасли от смерти
Фото: unsplash.com

Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли мужчину от отравления суррогатным алкоголем. В крови пациента обнаружили крайне ядовитый спирт – этиленгликоль.

У мужчины наблюдалось тяжелое почечное повреждение и полное прекращение образования мочи, а также отмечалась сердечно-сосудистая недостаточность. Медики приняли решение ввести пациенту этиловый спирт, чтобы предотвратить расщепление этиленгликоля на токсичные продукты. Помимо этого, врачи параллельно проводили очистку крови для восстановления работы почек.

«Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание очень малы. Хотелось бы призвать людей позаботиться о своей безопасности и исключить употребление суррогата, и в целом помнить, что безопасной дозы алкоголя не бывает», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Шашмурин.

В результате лечения и проведенным процедурам, мужчина через три недели пришел в сознание и был выписан домой.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 353, комментариев: 0
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