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Югорчанка поверила мошеннице и более года ждала операцию

Вартовчанка больше года прождала операцию, но оказалась обманутой

Югорчанка поверила мошеннице и более года ждала операцию
Фото: unsplash.com

Жительница Нижневартовска доверилась мошеннице, перевела ей более 89 тысяч рублей и год ждала приглашения на эстетическую операцию в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

В 2016 году вартовчанка делала эстетическую операцию в одной из клиник в Кургане и в сентябре 2021 года запланировала еще одну процедуру. Женщина нашла сайт медучреждения и обнаружила, что организация поменяла название. В попытках дозвониться по номеру телефона, вартовчанка решила оставить свои контактные данные для обратного звонка. Спустя некоторое время с ней связалась так называемая «администратор» клиники и убедила записаться на прием к врачу и предварительно внести предоплату.

«Не догадываясь, что общается с обманщицей, женщина перевела на указанный аферисткой счет более 89 тысяч рублей и стала ждать приглашения. Однако прошел год, а операцию никак не назначали – то мешал короновирус, то введенный в больнице карантин. Горожанка отчаялась и написала собеседнице, что желает вернуть денежные средства обратно, однако представительница организации сначала пообещала, что ее заявление будет рассмотрено директором клиники, а потом и вовсе перестала выходить на связь», - отмечают в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию и выяснилось, что в отношении злоумышленницы уже расследуется уголовное дело с более чем 90 эпизодов и помимо вартовчанки, мошенницей были обмануты 10 югорчан. Аферистка находится под подпиской о невыезде, проводятся оперативные мероприятия по выявлению других пострадавших.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 242, комментариев: 0
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