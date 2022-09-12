В Югре за неделю поймали 131 пьяного водителя

Пьяный пенсионер из Излучинска устроил ДТП. Нарушитель, при въезде на кольцевое движение, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Nissan Juke».

При этом сам виновник аварии не пострадал, а вот автоледи из другого транспортного средства получила травмы.

«Только за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержан 131 водитель с признаками опьянения. Возбуждено 11 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД», – сообщили в ГАИ Югры.