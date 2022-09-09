Почти 8 тысяч саженцев высадят в Нижневартовске осенью

В Нижневартовске осенью высадят почти 8 тыс. саженцев. В перечне территорий – городская набережная, сквер Железнодорожников в 10 микрорайоне, сквер и улица Героев Самотлора. Всего в текущего году в городе будет посажено около 11 тыс. растений. В акциях по озеленению участвуют трудовые коллективы, общественные организации и неравнодушные вартовчане, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«13 сентября в честь 100-летия Государственной санитарно-эпидемиологической службы России на улице Чапаева запланирована посадка березовой аллеи из 100 саженцев. 23 сентября в рамках завершения третьей очереди строительства набережной намечена посадка крупномерных деревьев лиственницы. В конце месяца приглашаем вартовчан принять участие в озеленении территории, прилегающей к новой спортивной площадке, расположенной на улице Героев Самотлора в районе дома №22», – рассказал начальник управления по природопользованию и экологии администрации Олег Попенко.

Ожидается, что в сентябре на улицах Нижневартовска появятся лиственница сибирская, рябина обыкновенная, калина, акация желтая, спирея серая, кизильник блестящий, сосна горная, черемуха обыкновенная, береза пушистая и другие деревья и кустарники.