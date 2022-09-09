Подача отопления в жилые дома Нижневартовска начнется с понедельника

Тепло в жилые дома Нижневартовска начнет поступать 12 сентября. Такое решение принято по результатам мониторинга прогноза погоды и обращений горожан в администрацию, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

«Обязанность организовать подачу тепла в жилые дома возлагается на ресурсоснабжающее предприятие и управляющие компании при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что начало отопительного сезона не привязано к конкретным датам. В предыдущие годы отопление давали в разное время: в 2017 году – 11 сентября, в 2018 году – 10 сентября, в 2019 году – 19 сентября, в 2020 году – 9 сентября, в 2021 году – 14 сентября.

С 5 сентября тепло начало поступать в социальные учреждения Нижневартовска. Подключено 87 объектов соцсферы.

Отопление в жилых домах Сургута начнется с 12 сентября и в среднем пройдет пять дней.