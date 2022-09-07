В Нижневартовске задержали пьяную автоледи, пытавшуюся скрыться от полиции

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска задержали пьяную автоледи, пытавшуюся скрыться от полиции в 16 микрорайоне города. Уйти от преследования вартовчанке не удалось, она не справилась с управлением, столкнулась с ограждением и была задержана экипажем ДПС, однако полицейским пришлось разить боковое стекло, чтоб извлечь «гонщицу».

Предварительно установлено, что 37-летняя жительница Нижневартовска будучи за рулем своего «Ниссана» в состоянии алкогольного опьянения была замечена сотрудниками ДПС и уходя от преследования не справилась с управлением и столкнулась с ограждением в районе улицы 60 лет Октября. Полицейские блокировали автомобиль вартовчанки, которая закрыла двери своего авто. Для задержания злоумышленницы, стражам порядка пришлось разбить боковое стекло машины.

«В отношении нарушительницы составлены 6 административных протоколов. По решению суда нарушительнице назначили административное наказание в виде бесплатных общественно-полезных работ сроком на 100 часов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Теперь ей может грозить лишение свободы сроком до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Автоледи свою вину не признала и заявила, что машиной управлял другой человек. Однако ранее вартовчанка попадалась за подобные деяния и лишилась водительских прав. Автомобиль злоумышленницы изъят и помещен на штрафстоянку.