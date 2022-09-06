Физкультурное мероприятие в Нижневартовске пройдет 11 сентября

В это воскресенье, 11 сентября, в 11:00 в Нижневартовске пройдет физкультурное мероприятие по скандинавской ходьбе. Оно посвящено Всемирному дню туризма.

«К участию в физкультурном мероприятии на дистанции 2 200 и 4 000 метров допускаются все желающие, имеющие специальный спортивный инвентарь (палки для скандинавской ходьбы), заключение о допуске к физкультурному мероприятию в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ», – говорится в положении. Кроме того, до мероприятия представители команд и участники должны предоставить комиссии документ, удостоверяющий личность, и согласие на обработку персональных данных.

Отметим, что занятие пройдет на территории физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» на улице Мира, 29А.