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​Жителей Нижневартовска приглашают на занятия по скандинавской ходьбе

Физкультурное мероприятие в Нижневартовске пройдет 11 сентября

​Жителей Нижневартовска приглашают на занятия по скандинавской ходьбе
Фото: unsplash.com

В это воскресенье, 11 сентября, в 11:00 в Нижневартовске пройдет физкультурное мероприятие по скандинавской ходьбе. Оно посвящено Всемирному дню туризма.

«К участию в физкультурном мероприятии на дистанции 2 200 и 4 000 метров допускаются все желающие, имеющие специальный спортивный инвентарь (палки для скандинавской ходьбы), заключение о допуске к физкультурному мероприятию в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ», – говорится в положении. Кроме того, до мероприятия представители команд и участники должны предоставить комиссии документ, удостоверяющий личность, и согласие на обработку персональных данных.

Отметим, что занятие пройдет на территории физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» на улице Мира, 29А.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 123, комментариев: 0
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