Нижневартовский вертолет, упавший в Африке из-за обстрела, сгорел полностью

Стала известна причина падения вертолета Ми-8 компании «Нижневартовск-Авиа» в Конго. По информации телеграм-канала Helincidents, по воздушному судну был произведен обстрел с земли. Экипаж попытался уклониться от нападения, однако вскоре вертолет начал терять высоту и перешел в неуправляемое снижение. При вынужденной посадке, в 28 километрах к северу от Гомы, вертолет перевернулся и загорелся. Он восстановлению не подлежит.

У членов экипажа диагностированы травмы разной тяжести, однако все остались живы. Пострадавших эвакуировали местные жители до ближайшего населенного пункта, деревня Русая, а оттуда с конвоем ООН летчики добрались в Гому. На данный момент экипажу ничего не угрожает.