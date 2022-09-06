49-летняя женщина ушла из дома и не вернулась в Нижневартовске

В Нижневартовске пропала 49-летняя Марина Красная. Женщина ушла из дома еще 27 августа и не вернулась, сообщает поисковая группа «Азимут» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите установить местонахождение человека, Марины Красной, 1973 г. р. С 27.08.2022 года, ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Салманова, дом 4, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Женщина была одета в куртку и синие джинсы. При себе у нее была синяя сумка. Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы до плеч. Всех, кому что-то известно о пропавшей женщине, просят позвонить волонтерам по телефону: 88007008677.