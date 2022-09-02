Полиция нашла сбежавших из дома юных вартовчан в Екатеринбурге

Полицейские нашли двух подростков 17 и 16 лет, сбежавших из дома в Нижневартовске. Юноши сумели добраться до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

С заявлением о пропаже сына в полицию обратилась 48-летняя жительница Нижневартовска. Она пояснила, что ее несовершеннолетний сын внезапно куда-то исчез и не отвечает на звонки. Позднее выяснилось, что вместе с ним пропал и его друг.

Оперативникам удалось связаться с подростками по телефону. Они пояснили, что с ними все в порядке, однако называть местонахождение отказалась.

«Оперативники установили, что ребята выехали в Сургут на машине BlaBlaCar, где приобрели билеты на поезд Сургут — Екатеринбург. В связи с тем, что поезд находился уже в пути, полицейские Нижневартовска обратились за помощью к сотрудникам полиции Екатеринбурга, которые и задержали беглецов», - отметили в пресс-службе полиции ХМАО.

До приезда родителей подростков поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Установлено, что ранее молодые люди и их родители в поле зрения правоохранителей не попадали.