Водитель нарушил правила при проезде перекрестка в Нижневартовске – пострадала девушка

ДТП с пострадавшей девушкой произошло накануне, 31 августа, в Нижневартовске. По данным окружной Госавтоинспекции, 26-летний водитель Renault Logan, поворачивая налево на перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan Teana и столкнулся с ним. В результате аварии 23-летняя пассажирка Nissan получила травмы.

Всего за последние сутки в ХМАО произошло 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали. Сотрудники ГИБДД задержали 4 водителя в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 43 водителя и 44 – за нарушение правил перевозки детей.