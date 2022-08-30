Utair запустит в сентябре прямой рейс между Нижневартовском и Самарой

Авиакомпания Utair запустит с 21 сентября прямой рейс между Нижневартовском и Самарой. По данным Росавиации, маршрут будет субсидироваться за счет бюджетов двух регионов (по 25% с каждой стороны), сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

Перевозить пассажиров будет Боинг-737. Вылет из Нижневартовска запланирован на 12:30 по средам и субботам. Стоимость билета пока не известна.

Также Utair продолжает выполнять рейсы из Сургута в Томск, которые появились в расписании авиакомпании летом. Рейсы выполняются по понедельникам и четвергам. Вылет из Сургута в 08:05, из Томска — в 12:50.